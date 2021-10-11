Телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном

Source: President of Russia – Kremlin

Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации Минских договорённостей 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчёркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате».

Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договорённостей, достигнутых на предыдущих «нормандских» саммитах, в том числе в Париже (9 декабря 2019 года).

С учётом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины, лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии «нормандской четвёрки». Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита.

В ходе разговора были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на африканском континенте.

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