С. Митин: Достижение целей, стоящих перед российским АПК, будет во многом зависеть от наличия квалифицированных рабочих кадров

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в отраслевой конференции «Партнерство бизнеса и образования».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принял участие в отраслевой конференции «Партнерство бизнеса и образования», которая прошла в рамках деловой программы 23-ой Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021».

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В приветственном слове участникам конференции Сергей Митин отметил, что в последние годы российский АПК стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики. «Это явилось следствием создания законодательной базы, государственной программы развития сельского хозяйства, контроля со стороны руководства страны», — подчеркнул он.

В последние годы российский АПК стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики

По словам парламентария, достижение новых амбициозных задач, поставленных перед АПК, будет во многом зависеть от внедрения современных агротехнологий и соответствующих им сельхозмашин, наличия квалифицированных рабочих кадров. Сергей Митин отметил что, на особом парламентском контроле Совета Федерации и его профильного Комитета находятся вопросы совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса, повышения качества образования в аграрных вузах, усиления их сотрудничества, научно-исследовательских центров и лабораторий с реальным аграрным бизнесом.

«Особенно важным представляется обеспечить молодыми профессиональными кадрами отрасли селекции и семеноводства, имеющих стратегическое значение для продовольственной безопасности страны. Требует кадрового обеспечения и относительно молодая для России сфера производства и переработки органической продукции», — подчеркнул Сергей Митин.

Сенатор напомнил, что по итогам прошедшего в мае текущего года под председательством главы СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга заседания Совета по вопросам АПК при Совете Федерации, принято отдельное решение о необходимости усиления работы профильных министерств по разработке комплекса мер по подготовке квалифицированных кадров для органического сельского хозяйства, обеспечения научного и методического сопровождения производства в этой сфере.

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