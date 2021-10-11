Source: Russia Federal Space

#Агат#Конференция11.10.2021 10:50

Специалисты Агата выступили на конференции «Созвездие САПР»

Специалисты Организации «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Михаил Хоханов и Юрий Беликов приняли участие в Ежегодной конференции компании «Топ Системы» «Созвездие САПР 2021», которая проходит в Московской области в Конгресс-отеле «Ареал».

В 2021 году темой конференции стало обсуждение Новых российских технологий разработки сложных изделий. На конференции были рассмотрены практические кейсы внедрения решений T-FLEX PLM: в области цифровизации и применения цифровых технологий в машиностроении, авиастроении, судостроении и ОПК.

Работники Организации «Агат» вступили с докладом «Внедрение информационной системы управления проектами на предприятиях РКО на платформе T-FLEX PLM» в области «Практики внедрения решений на основе комплекса T-FLEX PLM».

В рамках своего доклада коллеги рассмотрели вопросы развития отраслевой системы ПТС ПЦП на предприятиях ракетно-космической отрасли Российской Федерации.

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