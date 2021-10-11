Совещание о научно-техническом обеспечении развития АПК

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с наращиванием научного, технологического потенциала агропромышленного комплекса, его адаптации к системным вызовам, включая изменение климата.

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Прежде чем начать нашу встречу, хочу ещё раз поздравить с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – а мы его отметили вчера, 10 октября – всех, кто трудится в этой отрасли: учёных и агрономов, фермеров, рабочих, механизаторов, зоотехников – всех. Во многом благодаря вашему добросовестному, самоотверженному труду, дорогие друзья, даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай. Практически полностью обеспечены потребности страны по всем основным группам продовольствия.

И конечно, высокие показатели – результат системных изменений в агропромышленном комплексе. Он стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и новациями.

Для этого мы вместе многое сделали. Направили на развитие сельского хозяйства значительные федеральные и региональные ресурсы, объединили возможности государства, бизнеса и, что принципиально важно, наших научных организаций. Пять лет назад приняли решение запустить Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства, нацелили её на внедрение в АПК новейших отечественных агротехнологий.

Но передовые научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе. Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общие национальные цели развития, которые мы должны достичь в текущем десятилетии.

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В этой связи считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе.

При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата, мы постоянно сейчас об этом говорим – и правильно делаем. И, безусловно, нужно фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки. Я уже говорил совсем недавно на совещании по энергетике: делать это нужно, исходя из общемировых трендов, но в то же время понимая, что происходит в нашей стране, где наши конкурентные преимущества, какими темпами, каким способом мы должны достигать тех целей, которые перед собой ставим. И такой подход должен работать по всем направлениям развития экономики, науки и технологий.

Уважаемые коллеги!

Концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, чёткие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности, наращивать производство экологически чистых продуктов питания.

У наших производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире – собственно говоря, это происходит уже сегодня по целому ряду направлений. Причём речь идёт не только об экспорте самого продовольствия. Нужно активнее продвигать на глобальные рынки и наши современные аграрные технологии.

Отмечу, что в ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур, предложены комплексные технологические решения, создан серьёзный задел для того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75 процентов обеспечить аграриев семенами отечественной селекции.

Нужно максимально конкретизировать эту задачу, а именно зафиксировать в Доктрине продовольственной безопасности, на какой уровень самообеспечения семенами мы должны выйти через 5–7–10 лет, причём сделать это по конкретным сельхозкультурам, прежде всего – стратегическим, ключевым, которые составляют основу нашего продовольственного рынка: это, конечно же, пшеница, другие зерновые.

Такой же подход должен быть использован и для обеспечения животноводческого комплекса страны отечественным племенным материалом. Отмечу, что благодаря достижениям отечественных селекционеров удалось вывести российскую породу мясных кур, например. По целому ряду характеристик они не уступают и даже превосходят зарубежные аналоги. Это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности всего отечественного агропрома.

Уважаемые коллеги!

Важнейший фактор успешного решения названных задач – современная система подготовки кадров. Мы говорим об этом применительно ко всем отраслям, и в сельском хозяйстве никаких исключений нет. Эта работа должна в полной мере соответствовать тем серьёзным технологическим процессам, которые меняют облик аграрного сектора во всём мире.

Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы. Всё шире внедряются цифровые решения, математическое моделирование, системы искусственного интеллекта и обработки больших данных. Активно развиваются такие междисциплинарные направления как биоинформатика, биофизика, биохимия, то есть создание новых знаний и разработок в аграрной индустрии происходит на стыке самых разных наук. Собственно говоря, сейчас это происходит по всем областям знаний, и сельское хозяйство здесь не исключение.

Именно в этой логике, конечно, хотелось бы услышать сегодня, уважаемые коллеги, ваши предложения по обновлению образовательных программ для сельского хозяйства, подготовке научно-педагогических кадров для аграрных вузов, в том числе за счёт расширения их взаимодействия с другими учебными и научными центрами, а также с компаниями реального сектора экономики.

Речь идёт о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии. Повторю ещё раз: от того, как мы сегодня будем готовить специалистов для аграрной сферы, зависит результат всей нашей работы на долгосрочную перспективу.

Думаю, что это в принципе и так всем понятно, давайте сегодня как раз об этом и поговорим.

Пожалуйста, слово – заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко Виктории Валериевне.

Продолжение следует.

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