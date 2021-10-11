Российские спортсмены выиграли 18 медалей на Чемпионате мира по спортивной борьбе

Source: Russia Ministry of Sport

10 октября завершился Чемпионат мира по спортивной борьбе. Соревнования проходили в Осло (Норвегия).В первой части турнира разыгрывались медали по вольной борьбе. Российские борцы завоевали семь медалей (три золотые, одну серебряную, четыре бронзовые) и стали победителями командного зачёта по очкам.Чемпионами мира по вольной борьбе стали Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг). Магомед Курбанов (до 92 кг) выиграл серебряную медаль, «бронзу» взяли Евгений Жербаев (до 70 кг), Тимур Бижоев (до 74 кг), Радик Валиев (до 79 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг).В соревнованиях по женской борьбе россиянки принесли две «бронзы» – Надежда Соколова (до 50 кг) и Ханум Валиева (до 68 кг).В греко-римской борьбе золотую медаль выиграл Роман Власов (до 77 кг), ставший трёхкратным чемпионом мира. Серебряные медали завоевали Эмин Сефершаев (до 55 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Сергей Кутузов (до 72 кг) и Зураб Гедехаури (до 130 кг). Бронзовыми призёрами стали Степан Марянян (до 60 кг), Адлан Акиев (до 82 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).В итоговом медальном зачёте российская команда заняла четвёртое место с четырьмя золотыми, пятью серебряными и девятью бронзовыми медалями. Первое место у сборной Ирана (7-3-3), второе – у представителей США (5-5-5), третье – у японцев (5-3-4).Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов, тренерский штаб и Федерацию спортивной борьбы России с успешным выступлением и желает новых ярких побед!

Пресс-служба Минспорта России

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