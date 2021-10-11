Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ11.10.2021 22:46

Роскосмос проводит космическую съемку с задействованием всей группировки спутников ДЗЗ

В период с 1 по 10 октября Госкорпорация «Роскосмос» осуществляла целевое применение российской космической системы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в рамках которого проводила космическую съемку с задействованием всех спутников, входящих в состав орбитальной группировки, а также наземных средств приема, сбора, обработки, хранения и распространения данных ДЗЗ.

Космическая съемка проводилась 11 аппаратами, среди которых «Канопус-В», «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М». Кроме этого, к решению задач МЧС России были привлечены зарубежные спутники из состава мировой орбитальной группировки государств, входящих в Международную Хартию «Космос и крупные катастрофы».

Всего в указанный период были получены данные космической съемки по территории всего мира общей площадью более 386 млн квадратных километров, в том числе по территории России — около 290 млн квадратных километров, включая данные высокого пространственного разрешения (от 0,7 до 10 метров) — более 11 млн квадратных километров (по территории России — около 7,5 млн квадратных километров), а данных низкого пространственного разрешения (более 10 метров) — около 375 млн квадратных километров, по территории России — порядка 280 млн квадратных километров.

Данные дистанционного зондирования Земли передавались основным потребителям данных — государственным органам власти Российской Федерации (прежде всего, МЧС России, Росгидромету, Росреестру, Рослесхозу, следственному комитету России, МВД России, Налоговой службе России, практически всем органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации), использующих космические данные с российских спутников в своей повседневной деятельности, а также прочим потребителям, в том числе государствам — членам Международной Хартии «Космос и крупные катастрофы».

Вместе с этим данные посредством сервиса API оперативно в автоматическом режиме ежедневно использовались в государственных и ведомственных информационных системах, в том числе в рамках проведения эксперимента по созданию единого информационного ресурса о Земле, мониторинга объектов капитального строительства, предусмотренных национальными проектами России, непрерывного дистанционного мониторинга земель лесного фонда, создания картографической продукции и рядом региональных информационных систем.

Все полученные данные принимались и обрабатывались с использованием технических и аппаратно-программных средств из состава единой территориально-распределенной системы дистанционного зондирования Земли, размещенных по территории всей страны и помещены в федеральный фонд данных ДЗЗ, доступ к данным которого возможен посредством геопортала Госкорпорации «Роскосмос».

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