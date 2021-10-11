Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#КБХА11.10.2021 16:29

Роскосмос приостановит испытания двигателей и направит кислород в больницы

Испытания двигателей на воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приостановят до конца месяца, чтобы сэкономить кислород для лечения больных. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ «Химавтоматики», — сообщил он.

По его словам, одно это предприятие передает медицинским учреждениям ежесуточно до 33 тонн кислорода.

В августе Рогозин заявлял, что корпорация уже три месяца передает почти весь производимый предприятиями кислород в лечебные учреждения, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей.

Источник: ТАСС10 октября 2021 года, 15:49

MIL OSI