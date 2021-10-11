Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#Республика Беларусь#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин11.10.2021 19:38
Роскосмос и Беларусь обсудили перспективы строительства Восточного
Сегодня, 11 октября 2021 года, состоялось совещание генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь Владимира Семашко по вопросу проработки вариантов участия организаций строительного комплекса Республики при строительстве объектов космодрома Восточный.
В рамках развития российско-белорусских экономических отношений, а также в связи с дефицитом строительных ресурсов в Дальневосточном регионе Роскосмос и белорусская сторона обсудили варианты возможного участия белорусских строительных организаций в строительстве объектов первой и второй очередей космодрома Восточный.
Достигнуты договоренности о детальной проработке данного вопроса с точки зрения экономической целесообразности, а также возможностей белоруской стороны.