Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Республика Беларусь#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин11.10.2021 19:38

Роскосмос и Беларусь обсудили перспективы строительства Восточного

Сегодня, 11 октября 2021 года, состоялось совещание генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь Владимира Семашко по вопросу проработки вариантов участия организаций строительного комплекса Республики при строительстве объектов космодрома Восточный.

В рамках развития российско-белорусских экономических отношений, а также в связи с дефицитом строительных ресурсов в Дальневосточном регионе Роскосмос и белорусская сторона обсудили варианты возможного участия белорусских строительных организаций в строительстве объектов первой и второй очередей космодрома Восточный.

Достигнуты договоренности о детальной проработке данного вопроса с точки зрения экономической целесообразности, а также возможностей белоруской стороны.

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