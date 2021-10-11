Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#МКС#МКС-65#Пилотируемая космонавтика#Вызов11.10.2021 17:38

Проект «Вызов» на МКС. День 6

Участники научно-просветительского проекта «Вызов» в составе Клима Шипенко и Юлии Пересильд, а также космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров продолжают работу на околоземной орбите, в том числе штатно выполняют запланированные в рамках проекта мероприятия и эксперименты.

Кроме того, члены 65-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию проводят штатную физическую подготовку в соответствии с планами полёта и рекомендациями врачей, которые следят за самочувствием и состоянием здоровья экипажа из Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Несмотря на отличную физическую форму, каждый член экипажа МКС обязан по рекомендации специалистов на Земле заниматься на специально изготовленных для российского сегмента станции тренажёрах. Именно они обеспечивают работу мышц, которые не задействованы организмом во время длительного пребывания в невесомости.

В настоящее время на борту Международной космической станции также работают астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ESA Тома Песке (командир экспедиции) и астронавт ESA Акихико Хошиде

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