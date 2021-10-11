Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#OneWeb11.10.2021 05:19

Новая партия космических аппаратов OneWeb на старте

В соответствии с решением Госкомиссии 11 октября 2021 года ракету-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb вывезли с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установили в стартовую систему. Ее пуск запланирован на 14 октября 2021 года в 12:40 по московскому времени.

Сегодня в 01:00 мск (07:00 по местному времени) началась транспортировка ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb на стартовый комплекс. В это же время расчет специалистов Госкорпорации «Роскосмос» приступил к работам по подготовке инфраструктуры стартового оборудования. Позднее ракету установили в стартовую систему и выполнили наезд мобильной башни обслуживания.

Данное сооружение позволяет проводить работы по подготовке к старту ракеты-носителя в самых сложных климатических условиях. Высота башни обслуживания — 52 м, вес — 1600 тонн и состоит из семи ярусов. Использование этой башни позволяет значительно увеличить безопасность персонала при подготовке ракеты-носителя к пуску.

В рамках первого стартового дня запланированы сборка схем системы измерений, системы управления и системы измерения уровней заправки, стыковка заправочных и пневмокоммуникаций. Затем — автономные проверки разгонного блока «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и ракеты-носителя «Союз-2.1б» производства Ракетно-космического центра «Прогресс» (оба предприятия входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G. Будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LТЕ или 5G.

MIL OSI