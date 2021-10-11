М. Павлова открыла первые региональные соревнования в Челябинской области по роллер-спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

В мероприятии приняли участие 46 ребят в возрасте от 4 до 25 лет.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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В соревнованиях приняли участие 46 ребят в возрасте от 4 до 25 лет из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Снежинска и других городов области, а также из Тюмени.

Маргарита Павлова является инициатором мероприятий по развитию спортивной реабилитации детей средствами обучения их навыкам владения горными лыжами и роликами. На протяжении шести лет она является послом федеральной программы терапевтического спорта «Лыжи мечты» в Челябинской области.

Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион открыла соревнования по роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья

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«Ребята, участвующие в соревнованиях, имеют в большинстве случаев несколько заболеваний, что ограничивает их двигательную и ментальную активность. Региональные меры поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья высокоэффективными методами спортивной реабилитации дают свои результаты. Челябинские ребята уже прославляют малую родину на играх Специальной Олимпиады и на соревнованиях спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Для многих занятия на роликах — не просто спорт, а один из видов реабилитации», — отметила сенатор.

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