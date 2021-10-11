Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-2012.10.2021 02:00

МКС «приподнимут» над Землёй почти на километр во вторник

Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 октября 2021 года. Она проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на околоземную орбиту и дальнейшей посадкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с экипажем 20-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 10:05 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 38,9 секунды. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции должна увеличиться на 940 метров, а средняя высота должна увеличиться до 420,45 км.

Параметры орбиты Международной космической станции после проведения манёвра должны составить:

Период обращения: 92,92 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 419,44 км;

максимальная высота орбиты: 441,11 км.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, участников научно-просветительского проекта «Вызов» — режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, а также астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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