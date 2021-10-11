К. Косачев: Климатическая тематика занимает значимое место в работе российских законодателей

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступил в ходе четвертой сессии подготовительного парламентского мероприятия к Конференции ООН по изменению климата.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в ходе четвертой сессии подготовительного парламентского мероприятия к Конференции ООН по изменению климата. Тема выступления — «Вклад парламентов в достижение целей 26-й Конференции ООН по изменению климата (СОР26)».

Смотрите также

Константин Косачев отметил, что конференция, которая состоится в начале ноября, даст возможность участникам выйти на конкретные практические решения по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации к климатическим изменениям и движению к углеродной нейтральности. «Это особенно важно с учетом амбициозных «климатических» планов Евросоюза и США, а также намерений ряда стран ввести так называемые углеродные налоги».

Национальным парламентам принадлежит значимая роль в достижении целей сохранения глобального климатического равновесия

«Национальным парламентам принадлежит значимая роль в достижении целей сохранения глобального климатического равновесия. В России сейчас реализуется целый комплекс мер в области климатической политики. Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года включают ряд экологических показателей, в том числе сокращение эмиссии парниковых газов», — сказал вице-спикер СФ.

Он пояснил, что приняты законодательные решения по сокращению загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах, по сохранению и воспроизводству лесов, оздоровлению крупных водных объектов, идет реформа обращения с отходами. Готовится нормативная база для запуска системы льготного финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития, разработана Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития и климатических изменений на период до 2030 года.

По словам Константина Косачева, в российских регионах, в частности, в Сахалинской области, проводится эксперимент по созданию так называемых карбоновых полигонов, для разработки и испытания технологий контроля углеродного баланса. «В весеннюю сессию Совет Федерации одобрил законы, нацеленные на создание в нашей стране национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации парниковых газов. Вместе с Правительством России и министерствами, с коллегами из Государственной Думы мы продолжаем работу над совершенствованием климатического законодательства. Профильные комитеты и рабочие группы Совета Федерации ведут мониторинг ситуации в населенных пунктах и регионах со сложной экологической обстановкой, готовят рекомендации в адрес Правительства. Климатическая тематика занимает значимое место в повестке Невского международного экологического конгресса, соорганизатором которого выступает Совет Федерации. Например, одна из рекомендаций состоявшегося весной этого года девятого Невского конгресса касается создания на евразийском пространстве международных центров оборота углеродных единиц, что будет способствовать смягчению антропогенного воздействия на климат.

«Российские законодатели содействуют выполнению нашей страной обязательств в качестве стороны международных климатических соглашений. Мы ответственно относимся к сохранению климатического равновесия Земли и открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными партнерами. Нельзя допускать, чтобы борьба с климатическими рисками служила инструментом торговых войн, сдерживания конкурентов или навязывания своих правил. Реальный эффект даст только согласованная глобальная стратегия действий, с учетом специфики социально-экономического развития и возможностей разных государств», — заключил Константин Косачев.

MIL OSI