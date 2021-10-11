Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1812.10.2021 00:00

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий встречает свой юбилей на МКС

Свой 50-й день рождения Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Новицкий встречает на борту Международной космической станции при уникальных обстоятельствах. Сейчас российский сегмент станции фактически превращен в киноплощадку, где вот уже несколько дней ведутся съемки художественного фильма «Вызов».

Основная часть этой работы возложена на кинорежиссера Клима Шипенко и на актрису Юлию Пересильд. Но так или иначе все космонавты задействованы в удивительном эксперименте — съемках первого в мире игрового кино, которые ведутся на МКС.

Космическую подготовку Олег Новицкий начал в 2007 году. До зачисления в отряд космонавтов он освоил несколько типов самолетов и имел налет около 700 часов. Через два года Олег Викторович успешно завершил курс общекосмической подготовки, сдав государственные экзамены с оценкой «отлично». Уже в следующем, 2010 году приступил к подготовке в составе дублирующего экипажа МКС-31/32 в качестве командира корабля и бортинженера станции.

Старт космического корабля «Союз ТМА-06М» с экипажем МКС-33/34 в составе Олега Новицкого, Евгения Тарелкина и Кевина Форда состоялся 23 октября 2012 года. Полет продлился 143 суток 16 часов 14 минут. Экипаж благополучно вернулся на Землю 16 марта 2013 года. 28 мая 2014 года Олегу Викторовичу было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

В свой второй космический полет Олег Новицкий отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира корабля «Союз МС-03» и бортинженера МКС-50/51 вместе с астронавтом ESA Тома Песке и астронавтом NASA Пегги Уитсон. В соответствии с программой полета Олег Новицкий выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. 2 июня спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-03» с командиром экипажа Олегом Новицким и бортинженером Тома Песке благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 196 суток 17 часов 50 минут.

9 апреля 2021 года вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем Олег Новицкий отправился в свой третий полет в качестве командира экипажа ТПК «Союз МС-18». В ходе экспедиции Олег Новицкий и Петр Дубров совершили три выхода в открытый космос, каждый продолжительностью более семи часов.

Сейчас перед Олегом Новицким стоит еще одна ответственная задача — по завершении съемочного процесса вернуть на Землю Клима Шипенко и Юлию Пересильд. Возращение их экипажа на корабле «Союз МС-18» запланировано на 17 октября 2021 года.

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, коллеги по Отряду космонавтов и ветераны космонавтики поздравляют Олега Викторовича Новицкого с юбилеем и желают ему счастья, здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых космических достижений!

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