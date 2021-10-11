Source: Russia Federal Space

#ЦПК11.10.2021 15:19

Коллектив ЦПК выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Мензелинском

В воскресенье, 10 октября 2021 года, в городе Мензелинске на востоке Республики Татарстан потерпел крушение легкомоторный самолет L-410 мензелинского аэроклуба. На борту находились члены экипажа, инструкторы аэроклуба, спортсмены-парашютисты − всего 22 человека, 16 из которых погибли.

Сегодня в Республике Татарстан объявлен траур по жертвам авиакатастрофы.

Для коллектива Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина это личная трагедия. С 2011 года на протяжении десяти лет инструкторы ЦПК, кандидаты в космонавты и космонавты-испытатели проходят специальную парашютную подготовку на базе аэроклуба в Мензелинске.

За долгие годы совместной работы приобретен колоссальный опыт, сложись крепкие дружеские отношения с летным и инструкторским составом, спортсенами-парашютистами.

Руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, Отряд космонавтов Роскосмоса выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Мензелинском, а также всем работникам авиаклуба.

Скорбим вместе с вами!

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