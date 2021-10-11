Е. Алтабаева: Изучение подлинной истории Великой Отечественной войны возможно только на основе работы с документами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в семинаре, посвященном 80-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в ходе работы в регионе приняла участие в семинаре, посвященном 80-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.

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На мероприятии, которое состоялось в Севастопольском государственном университете, было представлено новое издание — сборник документов «Оперативные сводки Штаба Черноморского флота 1941–1942 годов». Над его созданием трудились заведующий центром Крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский и научный сотрудник центра Александр Ефимов. Книга была издана при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Севастополя.

В сборнике впервые опубликованы 625 уникальных документов. Это ежедневные оперативные сводки штаба Черноморского флота с театра военных действий всего Черноморского бассейна периода обороны Севастополя 1941–1942 годов.

Екатерина Алтабаева в ходе работы в регионе приняла участие в семинаре, посвященном 80-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

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Екатерина Алтабаева в ходе работы в регионе приняла участие в семинаре, посвященном 80-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

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Екатерина Алтабаева в ходе работы в регионе приняла участие в семинаре, посвященном 80-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

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Екатерина Алтабаева в ходе работы в регионе приняла участие в семинаре, посвященном 80-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

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Екатерина Алтабаева в ходе работы в регионе приняла участие в семинаре, посвященном 80-летию начала героической обороны Севастополя 1941–1942 годов

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«Изучение подлинной истории Великой Отечественной войны, в том числе героической обороны Севастополя, возможно только на добротной документальной основе. Представленный сборник как раз являет пример такого источника. Это особенно важно в условиях, когда некоторые историки позволяют себе фальсифицировать события Великой Отечественной войны. Уверена, что сборник будет интересен не только специалистам, но и широкой читательской аудитории, — отметила Екатерина Алтабаева.

В ходе семинара выступила заведующая сектором истории Великой Отечественной войны ФГБУК «Музей-заповедник Героической обороны и освобождения Севастополя» Ирина Агишева. Она рассказала о том, как события второй героической обороны Севастополя документируются в коллекциях Музея обороны Севастополя (Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике). В ходе семинара спикеры ответили на вопросы студентов.

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