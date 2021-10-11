Д. Гусев: Органы местного самоуправления в Нарьян-Маре прилагают все усилия для создания удобной городской среды

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута.

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По словам сенатора, туристический маршрут по Нарьян-Мару протяженностью три километра включает в себя двадцать три объекта. Он создан Центром развития бизнеса Ненецкого АО на средства гранта, полученного от победы во Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства». Он проводится при поддержке Федерального агентства по туризму на платформе «Россия – страна возможностей» совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства.

«Мы приветствуем все, что так или иначе способствует туристической привлекательности региона и повышает комфортность жизни. Так, например, художественные граффити на объектах коммунальной инфраструктуры – замечательная идея, которая добавила ярких красок в городской ландшафт и была с большим воодушевлением воспринята жителями», — отметил Денис Гусев.

Денис Гусев в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута

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Денис Гусев в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута

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Денис Гусев в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута

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Денис Гусев в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута

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Денис Гусев в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута

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Денис Гусев в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута

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Денис Гусев в рамках работы в регионе принял участие в открытии спортивно-игровых кластеров и презентации туристического маршрута

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Также парламентарий побывал на открытии двух современных спортивно-игровых площадок. Эти объекты благоустройства набрали наибольшее количество голосов в рейтинговом голосовании, проходившем в 2020 году, и были построены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Денис Гусев высоко оценил качество выполненных работ и пообщался с юными нарьян-марцами.

«Забота о детях стоит в ряду стратегических приоритетов. Губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный и органы местного самоуправления прилагают все усилия для создания удобной и комфортной городской среды, которую по праву можно назвать территорией счастливого детства», — подчеркнул сенатор.

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