Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Конференция11.10.2021 20:14

В ЦПК идет подготовка к XIV Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос»

17-19 ноября 2021 года Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» проводит XIV Международную научно-практическую конференцию «Пилотируемые полеты в космос».

Граждане Российской Федерации, работающие на отечественных предприятиях, в организациях, вузах и т.д., еще могут подать заявку на участие в конференции, но не позднее 11 октября 2021 года на электронные адреса председателей и секретарей секций.

Программой конференции предусмотрена работа по девяти научным направлениям (секциям). Цель конференции — оценка современного уровня исследований и практических результатов в области создания и применения пилотируемых космических аппаратов, отбора, подготовки, профессиональной деятельности космонавтов на борту пилотируемых космических аппаратов и послеполетной реабилитации.

Научная программа конференции включает:

Пленарное заседание;

секционные заседания;

стендовые доклады;

научные дискуссии в форме «круглого стола» на тему «Деятельность космонавтов как исследователей при выполнении перспективных космических полетов».

На данный момент планируется очное проведение конференции с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Пожалуйста, обратите внимание на перечень требований. Будет организована и онлайн-трансляция мероприятий конференции. Подробная информация об условиях участия в конференции размещена на сайте ЦПК.

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