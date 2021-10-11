Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Россия-24#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#НЦ ОМЗ11.10.2021 13:07

Взаимодействие Роскосмоса с каналом Россия 24 в рамках проекта «Снимок с орбиты»

Госкорпорация «Роскосмос» в рамках совместного проекта с телекомпанией «Россия 24», именуемого «Снимок с орбиты», продолжает публикацию материалов российской космической съёмки по событиям, вызывающим значительный общественный резонанс.

С апреля 2021 года Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» — Научный центр оперативного мониторинга Земли холдинга «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») регулярно обеспечивает информационный канал «Россия 24» снимками с российских спутников, достоверно иллюстрирующими социально значимые события как в России, так и за рубежом.

Так, в передачах информационного канала, посвященных блокированию Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given, Олимпиаде в Токио, событиям в Афганистане, а также репортажах о пожарах в Республике Саха (Якутия) и в Мордовском заповеднике широко использовались снимки высокого пространственного разрешения с российских космических аппаратов «Ресурс-П» и «Канопус-В», предоставленные Госкорпорацией «Роскосмос». Наряду с материалами оперативной космической съёмки каналом «Россия-24» активно используются и архивные космические изображения из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли, позволяющие оценить динамику произошедших событий.

Космические снимки предоставляются как в оперативном режиме в ходе оперативного проведения космической съемки объектов и территорий на территории всего земного шара, так и получаемые из федерального фонда данных ДЗЗ из космоса, в котором хранятся архивные данные ДЗЗ территории всей поверхности Земли с 2000 года. Однако не только снимки высокого разрешения используются телеканалом: большой интерес у телезрителей вызывает ежесуточная съёмка с российских гидрометеорологических космических аппаратов «Метеор-М», используемая «Россией 24» при освещении прогнозов погоды.

Демонстрация космических снимков объектов интереса в новостной ленте телеканала «Россия 24» позволяет показывать события, происходящие в стране и в мире, в реалистичном представлении, а также повысить интерес телезрителей к демонстрируемым событиям.

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