А. Яцкин: Совет Федерации взял на жесткий контроль ход исполнения мероприятий по оздоровлению Дона

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ провел заседание рабочей группы по мониторингу реализации «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

В Совете Федерации под руководством первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области состоялось заседание рабочей группы, созданной для мониторинга реализации «дорожной карты» по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон.

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На первом заседании, прошедшем в режиме видеоконференции, рассмотрен ход исполнения мероприятий в текущем году, намечены соответствующие планы на 2022 и 2023 гг.

В частности, обсуждались практические вопросы реконструкции Донского магистрального канала, выхода на планируемые темпы строительных работ на Багаевском гидроузле для его своевременной сдачи в 2024 г., региональные планы по инвентаризации, расчистке и восстановлению водных объектов в бассейне Дона, переустройству руслоперегораживающих сооружений и других гидротехнических объектов на реке.

Особое внимание было уделено экологическим аспектам реализуемых проектов: комплексам очистных сооружений, мероприятиям по гидромелиорации, строительству рыбоходных каналов, в том числе в обход Кочетовского гидроузла, деликатным дноуглубительным работам в интересах сохранения и преумножения водных биологических ресурсов и биоразнообразия Дона.

Отдельным предметом рассмотрения стали вопросы финансирования проектов и их ритмичного кассового исполнения.

Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Яцкин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Елена Перминова

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Александр Пронюшкин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Яцкин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Юлия Лазуткина

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Андрей Яцкин

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Заседание рабочей группы Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Совет Федерации сопровождает мероприятия по оздоровлению Дона. Это очень важные проекты для экологического благополучия и устойчивого развития 15 регионов страны. Поэтому сенаторы взяли их реализацию на жесткий контроль. Работаем в партнерстве с Правительством и субъектами Федерации на всех этапах – от выделения финансирования до погружения вошедших в «дорожную карту» проектов в соответствующие государственные программы и их осуществления», — подчеркнул Андрей Яцкин.

В заседании приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Юлия Лазуткина, ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заместитель Руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов, заместитель Руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров, заместитель Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дмитрий Фролов, первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Антон Головин, представители Министерства финансов РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Воронежской и Тульской областей.

Проведение очередного заседания запланировано на декабрь текущего года.

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