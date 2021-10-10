Поздравление с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Российский аграрный сектор активно, динамично развивается. Сегодня это один из флагманов нашей экономики – кто бы мог подумать об этом ещё несколько лет назад. И такие успехи, конечно, в первую очередь ваша заслуга. Ваш труд, его результаты имеют огромное значение для нашей страны, для каждого дома, для каждой семьи.

Благодаря вашей ответственной, напряжённой работе в последние годы мы вышли на высокие рубежи по сбору урожая – как по зерновым, так и по другим культурам – и уверенно держим эти позиции, что подтверждают и нынешние, очень хорошие результаты. Они достигнуты, несмотря на сложное, засушливое лето и непростую эпидемиологическую ситуацию.

Такая же позитивная тенденция и в животноводстве, где год за годом увеличиваются объёмы производства мясных, молочных продуктов.

Перспективы быстрого роста демонстрируют виноградарство, садоводство, производство органической продукции.

Агропромышленный комплекс, сохраняя верность лучшим отечественным традициям, активно внедряет передовые технологии. Его продукция конкурентоспособна и на внутреннем, и на внешнем рынке, причём в экспорте растёт именно доля продуктов с глубокой степенью переработки.

Всё большую популярность у граждан, особенно у семей с детьми, приобретает сельский туризм. Он даёт дополнительные стимулы, ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. У малого бизнеса здесь большой потенциал, и мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор и в целом делать всё для того, чтобы сельское хозяйство стало ещё более успешным, а жизнь на селе – комфортной, современной и благополучной.

Так, с начала прошлого года действует льготная, по ставке до трёх процентов, сельская ипотека. За это время, в том числе с её помощью, в новое жильё переехали более 90 тысяч семей.

В этом году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на улучшение социальной сферы, на повышение качества жизни граждан. Это и модернизация первичного звена здравоохранения, и программа капитального ремонта школьных зданий, и газификация. Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населённым пунктам.

Создание достойных, привлекательных условий для жизни на селе – одно из важнейших направлений государственной политики.

Россия, наш народ гордится успехами, которые достигнуты благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Спасибо вам большое за честный труд, за надёжность, преданность своему делу.

Ещё раз с праздником!

Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, всего самого доброго.

MIL OSI