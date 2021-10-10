Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИСС Решетнева10.10.2021 17:10

«Молодая гвардия» ЗАТО Железногорск украшает город граффити

Сегодня, 10 октября 2021 года, в день памяти Героя Советского Союза Михаила Михайловича Шульца в одном из дворов ЗАТО города Железногорск Красноярского края открыли граффити, посвященное подвигу Героя.

При битве за Днепр Михаил Шульц уничтожил пулеметный расчет противника и отразил восемь контратак немецко-фашистских захватчиков. После окончания войны и службы в армии он работал инженером в производственном отделе Научно-производственного объединения прикладной механики (ныне — «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Похоронен в городе Железногорске.

Изображение создано представителями Местного отделения Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия Единой России при поддержке Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск и компании «Информационные спутниковые системы».

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