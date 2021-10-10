Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Вызов#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1910.10.2021 16:07

Как участники проекта «Вызов» готовились к полету

Около четырех месяцев прошло между объявлением итогов медкомиссии, определившей имена финалистов проекта «Вызов», и экзаменационными комплексными тренировками в ЦПК, на которых оба экипажа подтвердили свою готовность к полету. Это время стало жарким как из-за аномального зноя, установившегося в Москве в середине лета, так и в плане подготовки к необычной миссии.

В объявленном конкурсе на главную роль фильма, съемки которого впервые пройдут в космосе, приняли участие не только актрисы, но и представительницы других профессий. Всего было получено более трех тысяч анкет, в которых претендентки рассказали о себе. А еще для проверки актерских навыков они должны были записать на видео свое прочтение знаменитого пушкинского «Письма Татьяны к Онегину». В итоге было отобрано 20 участниц: известные актрисы, балерина, фитнес-тренер и даже летчик гражданской авиации.

«Проект достаточно амбициозный. Тут долго думать мне не пришлось. Конечно, это будет уникальный эксперимент для киноиндустрии в целом», — поделилась одна из финалисток актриса Светлана Ходченкова.

Здоровье прежде всего

Первым делом участниц ждала медкомиссия в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Они должны были пройти почти такой же объем обследований, какой проходят космонавты, ведь космос — агрессивная среда для человека. И если у кого-то есть хронические заболевания, то они могут обостриться в невесомости даже за короткий полет.

Девушки признавались, что такое глубокое обследование они еще никогда не проходили. У каждого врача, будь то терапевт, окулист, лор или невролог, их ждали необычные тесты и исследования, с которыми финалистки никогда раньше не сталкивались.

Самым неприятным испытанием, пожалуй, было вращение на кресле Кориолиса. Нужно было продержаться десять минут, а чуть позже в нем же проходило прерывистое ускорение, когда кресло делало паузу каждую минуту и начинало вращение в другую сторону. Врачи отмечают, что даже те, кто хорошо переносит непрерывное кориолисное ускорение, не всегда справляются с прерывистым.

Ждало девушек и испытание в барокамере, которое подразумевает «подъем» на высоту 5000 метров с определением переносимости кислородного голодания, а также вращение на центрифуге с многократными перегрузками. Подобные тесты сразу выявляют слабые звенья в здоровье.

Такие же этапы обследования проходили и кандидаты на второе кресло в корабле — режиссеры-кинооператоры.

13 мая в ЦПК состоялось заседание Главной межведомственной комиссии, где были оглашены итоги отбора. В основной экипаж корабля «Союз МС-19» рекомендовали назначить Антона Шкаплерова, Юлию Пересильд и Клима Шипенко, а их дублерами — Олега Артемьева, Алёну Мордовину и Алексея Дудина. 18 мая Дмитрий Рогозин утвердил эти экипажи, а 24 мая съемочная группа проекта «Вызов» начала готовиться к космическому полету.

«У меня есть опыт съемок фильма на космическую тему и некоторое представление об устройстве аппаратов, — отметил Клим Шипенко. — Мы готовы приступить к подготовке и надеемся освоить необходимый объем знаний».

Командная работа

Прежде чем начать практические занятия на тренажерах «Союза» и российского сегмента Международной космической станции в составе экипажа, актрисам и режиссерам нужно было изу­чить техническую документацию, ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием. В это же время командиры основного и дублирующего экипажей Антон Шкаплеров и Олег Артемьев продолжали подготовку к полету в необычном режиме: без бортинженеров.

Юлия Пересильд, Клим Шипенко и их дуб­леры прошли две тренировки на самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК, дающие возможность познакомиться с состоянием невесомости.

Кроме того, кинодеятели учились надевать скафандр «Сокол», изучали состав носимого аварийного запаса и его применение.

Участники полета также прошли «водное выживание» на базе МЧС в Ногинске и тренировки на случай нештатной посадки в различных климатогеографических зонах. Такие тренировки не только дают возможность отточить навыки выживания в реальных условиях, но и сплачивают экипаж. В данном случае, учитывая малое время на подготовку, то обстоятельство, что члены экипажа получили опыт «выживания» на ногинском озере, — уже замечательно. Актрисы и режиссеры научились в условиях тесноты спускаемого аппарата переодеваться в гидрокостюмы, вести радиообмен с поисково-спасательной группой, правильно покидать «капсулу», подавать сигналы бедствия.

«Групповая работа, ансамблевая. Это и в театре трудно, и здесь. Главное, наверное, все время быть вместе», — отмечала Юлия Пересильд в репортаже Первого канала. А Клим Шипенко признался: «По нарастающей идут усложнения… Боюсь себе представить, что нас еще ждет. Но это интересно».

А дальше их ждали тренировки в полном составе на тренажерах корабля «Союз» и российского сегмента МКС. На станции участники проекта выполняли задания, связанные с фото- и видео­съемкой, а также с поиском и использованием оборудования в разных модулях. Это помогло им изучить устройство российского сегмента станции и потренироваться снимать в условиях, приближенных к реальным. Ведь процесс съемок на орбите во многих аспектах будет существенно отличаться от «земного».

По словам режиссера фильма Клима Шипенко, обычно съемочная смена длится 12 часов, а общая численность разных специалистов, которые в ней задействованы, − 50–70 человек. В космосе такое невозможно, ресурсы просто несопоставимы. То, что делают десятки человек, придется выполнять режиссеру и актрисе, конечно, при участии космонавтов.

К старту готовы

Завершился процесс подготовки в ЦПК экзаменационными комплексными тренировками, которые прошли 8 и 9 сентября. В первый день основной экипаж корабля «Союз МС-19» в составе командира Антона Шкаплерова, участников космического полета Юлии Пересильд и Клима Шипенко сдавал экзамен на станции, а их дублеры — на корабле. По традиции, итоговые тренировки начались с небольшого пресс-подхода основного экипажа, где участники полета выразили особую благодарность своему командиру.

«Хочу сказать Антону Шкаплерову огромное спасибо. Несмотря на то, что у нас не всегда все получалось, он был терпелив и деликатен. Такое отношение со стороны командира экипажа дало нам возможность быть смелее», − подчеркнула Юлия Пересильд.

Во время комплексной тренировки основному экипажу достался билет с целым рядом отказов на станции: отсутствие связи между российским и американским сегментами, проблемы при включении системы кислородообеспечения «Электрон», неисправность ассенизационно-санитарного устройства, ложное срабатывание датчика дыма, разгерметизация на российском сегменте. Со всеми сложностями участники тренировки справились на «отлично».

Во второй экзаменационный день основному экипажу на тренажере корабля «Союз» пришлось бороться с отказом блока акустики, ложным срабатыванием сигнализатора давления. Кроме того, на причаливании к станции из-за сбоя бортовой вычислительной системы командиру пришлось перейти на ручное управление кораблем, а при расстыковке в спускаемом аппарате произошел пожар. Когда выяснилось, что ликвидировать его не получится, командир принял решение осуществить срочный спуск. Затем обнаружилось, что не открылся клапан, который обеспечивает подачу кислорода в скафандры. Серьезные проблемы встретились и в процессе спуска на Землю, но экипаж успешно с ними справился.

Хорошую оценку на экзаменах получили и дублеры: командир Олег Артемьев, участники космического полета Алёна Мордовина и Алексей Дудин.

Надо отметить, что участники полета начали готовиться к экспедиции на МКС за три месяца до старта, и только полтора из них — вместе с командирами экипажей. По словам начальника ЦПК Максима Харламова, это самый короткий срок, за который удалось подготовить участников космического полета.

«Они в полной мере обладают объемом знаний и навыков, которые необходимы для реализации проекта „Вызов“ на борту МКС. Программа подготовки участников космического полета не нова, но адаптирована под реализацию конкретного проекта. Этот опыт важен для всех. Он нам пригодится при подготовке к краткосрочным экспедициям на орбиту ученых, медиков и других специалистов, которые не будут профессиональными космонавтами», − сообщил Максим Харламов.

Съемочная группа проекта «Вызов» не скрывает, что подготовка к полету оказалась для них непростой. «Было тяжело, сложно, спали мало. Изу­чали устройство модулей МКС и космического корабля, запоминали множество незнакомых аббревиатур. Время на творчество было, но меньше, чем при подготовке к съемкам фильма на Земле. Жизнь изменилась, конечно. Космос меняет жизнь», − поделился впечатлениями Клим Шипенко.

Рабочее настроение

После предполетной пресс-конференции экипажи по традиции посетили музей ЦПК. Здесь, в мемориальном рабочем кабинете Юрия Гагарина, хранится книга предстартовых записей экипажей, где теперь есть и автографы съемочной группы проекта «Вызов». Затем экипажи отправились в Москву к Кремлевской стене, чтобы почтить память С. П. Королёва, Ю. А. Гагарина и других выдающихся людей. Они посетили также Мемориальный дом-музей С. П. Королёва, где посидели на лавочке, над которой сам Сергей Павлович когда-то прибил подкову на счастье.

А рано утром 18 сентября основной и дуб­лирующий экипажи отправились на Байконур. Традиционные проводы прошли на восторженной ноте. Покидая Звёздный городок, Юлия Пересильд отметила: «Мы с хорошим настроением улетаем. Мы готовы. Впереди у нас еще три недели, когда нужно систематизировать те знания, которые мы здесь получили. У нас хорошее рабочее настроение».

Уже на следующий день, 19 сентября, экипажи провели первую «примерку» своего кораб­ля «Союз МС-19»: ознакомились с местами размещения грузов в бытовом отсеке и спускаемом аппарате, а также с оборудованием, с которым предстоит работать в космосе, и выполнили другие операции.

Съемочная группа проекта «Вызов» проведет на МКС 12 суток. Кадры с орбиты должны занять примерно 35–40 минут в фильме, так что съемочный процесс будет напряженным.

Русский космос, Светлана Носенкова

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