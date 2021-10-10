Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Орбитальные группировки#Экспресс-РВ#SATCOMRUS-202110.10.2021 18:50

«Землю всю охватывая разом»: спутники «Экспресс-РВ» помогут увеличить охват Земли до 90%

В 2025 году зона обслуживания группировки ГП «Космическая связь» может увеличиться с 79,8% Земли до 90% за счет появления новых спутников на высокоэллиптической орбите. Об этом рассказал генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин на конференции SATCOMRUS-2021.

«Люди сегодня хотят даже на вахте и в экспедиции сохранять привычный уровень медиапотребления и коммуникации. И кроме спутниковой связи им это никто не обеспечит. Сегодня самый большой вызов для нас — это запуск четырех высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ», — отметил Алексей Волин.

Космические аппараты «Экспресс-РВ» помогут решить ряд важных задач. Так, они покроют районы Крайнего Севера, улучшат связь там, где сложный рельеф осложняет работу ГСО, обеспечат связью поезда, речные суда и грузовые авто.

Также благодаря «Экспресс-РВ» качественную связь и Интернет получат экипажи кораблей, следующих по Северному морскому пути, а также ученые, специалисты и служащие, часто меняющие место локации: вахтовики, геологи, военные и т.д.

Источник: Космическая связь

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