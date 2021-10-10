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#Красмаш#Росатом#ИСС Решетнева10.10.2021 12:30

Делегация Росатома посетила Красмаш

На Красноярском машиностроительном заводе (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с рабочим визитом побывали руководители научно-исследовательских предприятий, входящих в состав Госкорпорации «Росатом». Организатором встречи выступило региональное отделение Союза машиностроителей России, а целью стал поиск потенциальных направлений сотрудничества, в том числе и в рамках деятельности по диверсификации. Последняя задача была поставлена главой государства оборонно-промышленному комплексу страны в 2019 году с установкой довести долю выпуска гражданской продукции в общем обороте предприятий до 50% к 2030 году.

Представители Росатома ознакомились с промышленной площадкой Красмаша, посетили новый корпус 34а, где установлено современное испытательное оборудование, ряд механических цехов, в том числе и тех, где располагается производство одного из партнеров завода — компании «Вариант 999». Экскурсию для участников делегации провел лично генеральный директор Красмаш и председатель КРО СМР Александр Гаврилов.

Не обошлось и без традиционного визита гостей в музей истории предприятия, один из залов которого полностью посвящен развитию и выпуску гражданской продукции на Красмаше. Ключевым в программе визита стало совещание, на котором стороны выступили с презентациями и рассказали о возможностях своих организаций, предприятий, научных институтов и объединений.

«Это вводная встреча, и наша цель на данном этапе — не обмен глобальными заказами и подписание договоров, — подчеркнул Александр Гаврилов во вступительном слове. — Предприятия Союзмаша расскажут сегодня о своих технологиях и разработках, основных направлениях деятельности, а представители Росатома сделают то же самое со своей стороны. Аналогичное мероприятие нам еще предстоит провести с такими компаниями, как „Русал“ и „Ванкорнефть“. После этого мы соберемся еще раз и уже на более высоком уровне обсудим развитие кооперации Роскосмоса, Росатома, предприятий ТЭК, металлургии и т.д. Надеюсь на плодотворное сотрудничество».

От имени участников регионального отделения Союза машиностроителей России доклады презентовали ведущие специалисты и руководители Красмаш, компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), ЦКБ «Геофизика», СибГУ имени Решетнева и ООО «Вариант 999». Несмотря на первое масштабное мероприятие подобного толка, взаимодействие между машиностроителями и атомщиками существовало и раньше, например, с последними по отдельным вопросам в тесной связке работают «Информационные спутниковые системы» (визит делегации в Железногорск состоялся 6 октября).

Глава научного дивизиона Госкорпорации «Росатом» и генеральный директор компании «Наука и инновации» Павел Зайцев кратко представил своих коллег и также отметил, что на данном этапе преждевременно говорить о каких-то окончательных решениях.

«Мы занимаемся наукой прикладной, и направления, которые могли бы вызвать ваш интерес, начинаются с проектирования и конструирования конкретного изделия, — пояснил он. — Поэтому пока у нас нет возможности предложить какую-либо технологию, которую можно применить сразу на заводе в серийном производстве, в равной степени, как и дать заказ вам. Тем не менее в части создания конечного продукта и применения материалов, с помощью которых можно улучшить ТТХ конечного изделия, есть большой потенциал для наших с вами предприятий.

Свои презентации во второй части совещания представили НИИ НПО «ЛУЧ», НИИП, НИИграфит, ИРМ, Гиредмет, ГНЦ РФ ТРИНИТИ и ЦБИ «Маском».

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