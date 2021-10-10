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#ГРЦ Макеева#Конкурс10.10.2021 04:20

ГРЦ мотивирует школьников к изучению инженерных специальностей

Подведены итоги профориентационного конкурса «На ракете — в школу». Его организаторы — кадровая служба предприятия, проводит конкурс на странице Государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») ВКонтакте «Профессия ракетостроитель» среди миасских школьников 1-8 классов, и каждый год он набирает все большую популярность. Так, в этот раз в конкурсе приняли участие более сотни школьников.

Согласно условиям, нужно было выучить стихотворение, в котором бы присутствовали слова «ракета», «школа», «осень» и другие, записать исполнение на видео и выложить его в соцсеть. Выбирая лучших, члены жюри оценивали выступления по нескольким критериям: выразительность, эмоциональность, артистичность, умение передать свое отношение к тому, что описывается в стихотворении. И им пришлось нелегко, ведь каждый из участников привнес в выступление что-то свое, особенное: кто-то артистично рассказывал стих, другие творчески подошли к оформлению видеоролика. Особо порадовало то, что многие ребята продумывали свои выступления вместе с родителями. Так, две мамы даже специально написали стихотворения, а родные Ярослава Суханова, помогли создать отличный видеоролик, и оставили комментарий: «Поддержите нас „лайками“, старались всей семьей!».

Среди первоклассников было так много ярких запоминающихся выступлений, что жюри определило не три победителя, а шесть. 1 место разделили Маргарита Прокопьева и Виктор Миллер, 2 место — Лев Бояркин и Александр Лемтюгин, 3 место присуждено Михаилу Хлыбову и Анне Стиблиной.

Среди ребят постарше, учащихся 2-4 классов, места распределились следующим образом: 1 место у Ярослава Суханова, 2 место — у Дарьи Мурдасовой, 3 место завоевала Татьяна Хлопунова. Пьедестал почета среди участников 5-8 классов заняли: Алёна Савченко, Варвара Зигангирова, третье место разделили Данил Абрамов и Дмитрий Потапов.

Специальных призов жюри в своих категориях удостоены Олеся Брайцева, Никита Иванов, Александра Султанова. Приз зрительских симпатий заслужила Софья Бирюкова, видеовыступление которой набрало максимальное количество «лайков». Жюри не могло обойти вниманием и талантливых мам, написавших для конкурса замечательные стихи — Юлию Снегирёву («Мечта») и Лидию Потапову («Я интересно жить хочу»). Они отмечены Благодарственными спьмами.

Победителям и призерам конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки с символикой ГРЦ.

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