Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ОКБ Факел10.10.2021 21:30

Главный конструктор по направлению ОКБ «Факел» Валерий Жасан удостоен премии имени Юрия Гагарина

Главный конструктор по направлению в Опытного конструкторского бюро «Факел» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») Валерий Жасан стал лауреатом премии Правительства РФ.

Премия имени Юрия Гагарина была присвоена за проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области изучения и модернизации выведения космических аппаратов повышенной массы на геостационарную орбиту с использованием стационарных плазменных двигателей. Валерий Жасан стал соискателем по направлению: «Развитие научных космических исследований, организация и проведение научно-прикладных и фундаментальных исследований в области космической деятельности, а также научно-исследовательские и технологические разработки в этой области, содействовавшие повышению эффективности и инновационному развитию реального сектора экономики».

Главный конструктор по направлению в ОКБ «Факел» Валерий Жасан: «Все что создается в космической технике — это коллективный труд! Поэтому считаю эту премию не только своей заслугой. Большой вклад внесли коллеги, участвовавшие в проведении работ. Особую благодарность за плодотворный совместный труд выражаю своим коллегам: С.Ю. Приданникову, Р.Ю. Гниздору, Г.И. Казакову, Ю.М. Горбачеву, И.А. Тургеневой, О.В. Толстелю».

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ОКБ «Факел» — одно из лидирующих предприятий в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей в коммерческом и государственном сегментах рынка. Двигатели производства ОКБ «Факел» признаны образцами качества и востребованы во всем мире — их доля на мировом рынке космических технологий составляет более 10% (в России двигателями ОКБ оснащены более 50 % космических аппаратов).

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