Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Марс#ExoMars-2016#TGO10.10.2021 08:22

Вулканические впадины на Марсе

Этот снимок молодого вулканического региона Равнины Элизий на Марсе [10,3° с.ш., 159,5° в.д.] был сделан 14 апреля 2021 года камерой CaSSIS орбитального аппарата Роскосмоса и Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO).

Две синие параллельные впадины на этом снимке, которые носят название Борозды Цербера, предположительно образовались в результате тектонических процессов. Они протянулись почти на тысячу километров через вулканический регион. На этом снимке камера CaSSIS направлена прямо вниз в одну из этих расщелин шириной 2 км.

Расщелины глубиной в несколько сот метров заполнены крупнозернистым песком, вероятно, базальтового состава, который на комбинированном снимке CaSSIS в псевдоцветах кажется голубым. Плоские вулканические равнины поблизости испещрены небольшими ударными кратерами, которые обнажают, возможно, те же базальтовые материалы, которые мы видим в Бороздах Цербера.

TGO вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и обеспечивает подробнейший анализ атмосферных газов планеты и картирование поверхности в поисках мест, в которых может содержаться вода. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, в рамках которой на Марс в 2023 году прибудет ровер «Розалинд Франклин» и посадочная платформа «Казачок».

Фото: Роскосмос/ESA/CaSSIS

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