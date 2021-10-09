Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История#Памятная дата#Росавиация10.10.2021 00:15

55 лет Авиационной поисково-спасательной службе

Авиационно поисково-спасательная служба — специальная служба, предназначенная для организации поиска и спасания экипажей и пассажиров летательных аппаратов, потерпевших бедствие, оказания помощи в аварийных ситуациях экипажам кораблей (судов) на акваториях морей и океанов.

На неё также может возлагаться поиск и эвакуация космонавтов и спускаемых аппаратов космических объектов, выполнение поисково-спасательных работ при стихийных бедствиях. Она была сформирована 55 лет назад, 10 октября 1966 года, в ВВС.

С развитием авиации и космонавтики преобразована в 1976-1977 гг. в Единую государственную АПСС СССР. В Российской Федерации усилия АПСС различных компаний объединены в Единую систему авиационно-космического поиска и спасания, руководство которой с 2007 года осуществляет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

MIL OSI