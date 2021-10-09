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#ГРЦ Макеева#НИИМаш#НПО автоматики09.10.2021 18:54

Технологии будущего в НИИМаш

Технологии будущего были продемонстрированы на испытаниях модели двигателя с центральным телом для многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя. На промышленной площадке Научно-исследовательского института машиностроения (НИИМаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в Нижней Салде прошли успешные огневые испытания демонстратора двигательной установки для многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя.

Это стало первым знаковым событием в реализации одного из основных технологических проектов Уральского межрегионального Научно-образовательного центра (УМНОЦ). В нем участвуют Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, НИИМаш, Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (предприятия входят в Роскосмос) и Южно-Уральский государственный университет.

Демонстратор двигательной установки был запущен с пульта управления на испытательном комплексе директором НИИМаш Еленой Матвеевой, руководителем проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ Макеева Евгением Мочаловым и проректором по научно-образовательным центрам и комплексным научно-техническим программам ЮУрГУ Сергеем Ваулиным. Очевидцами события стали помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, заместитель председателя УрО РАН Виктор Руденко, директор департамента развития УМНОЦ Игорь Манжуров, заместитель министра образования и науки Челябинской области Виталий Литке. Также была продемонстрирована работа системы управления и контроля и процесс захолаживания в жидком азоте образца стенки топливного бака из композитных материалов для подтверждения сохранности его характеристик. Все испытания прошли успешно, работа будет продолжена.

Как рассказал руководитель проектов по ракетно-космическому направлению ГРЦ Макеева Евгений Мочалов, проведенные испытания — это первый практический результат по проекту УМНОЦ в большой инновационной работе.

«ГРЦ разработаны технические требования и проектная документация для изготовления демонстратора и проведения расчётно-теоретических и экспериментальных исследований — пояснил Евгений Мочалов. — Демонстратор ракетного двигателя с центральным телом — это 16 ракетных двигателей малой тяги на жидком экологически безопасном топливе, которые объединены в единую систему. Во время прошедших испытаний мы убедились, что качественная картина работы двигателя соответствует расчетам, а технические характеристики потребуется подтвердить при проведении дальнейших испытаний».

Директор департамента развития УМНОЦ Игорь Манжуров после завершенных испытаний отметил, что это один из основных технологических проектов УМНОЦ как для Челябинской области, так и для всего Урала.

«Есть очень амбициозные планы по его дальнейшей реализации. Уже сейчас четко видно, что специалисты организаций, участвующих в проекте, обладают компетенциями действительно мирового уровня».

Он особо подчеркнул, что проект реализуется при поддержке академика РАН В. Г. Дегтяря и участии ГРЦ Макеева, где на протяжении более десяти лет по крупицам создавали облик и концепцию применения многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя.

Дальнейшая работа по проекту будет проводиться под руководством Государственного ракетного центра. Полученные в рамках реализации проекта УМНОЦ результаты в дальнейшем можно будет применять в работах по созданию многоразовой одноступенчатой РН КОРОНА, которые ГРЦ ведет в инициативном порядке. Государственный ракетный центр разрабатывает полностью многоразовую ракетно-космическую систему, которая в составе не имеет одноразовых частей. Ее тактико-технические характеристики «закрывают» максимально востребованный сегмент рынка космических аппаратов, выводимых сегодня на орбиту.

Реализация проекта КОРОНА позволит получить экономичный конкурентоспособный самоокупаемый многоразовый носитель с высокой степенью скоростью запуска и меньшими затратами на обслуживание. Разработка носителя будет способствовать внедрению и развитию новых технологий в ракетно-космическую отрасль, создаст базовый вариант для последующего развития многоразовых систем для полетов на орбиту и к планетам Солнечной системы.

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