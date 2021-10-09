Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Александр Блошенко09.10.2021 08:41

Роскосмос на Марафоне рационализаторов

В рамках «Марафона рационализаторов» состоялась образовательная практическая сессия по космическому профилю. Перед сотрудниками предприятий — участниками национального проекта «Производительность труда» в формате открытого диалога выступил исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Он рассказал о решении задач по разработке и реализации новых космических программ, новых стратегических программах и проектах, планируемых к реализации Госкорпорацией «Роскосмос» в перспективе до 2030 года. Александр Блошенко также отметил инновации в космической отрасли, которые применяются в повседневной жизни на Земле, какие перспективные средства выведения будут актуальны в будущем, какие рационализаторские предложения поступают во время их разработки и многое другое.

Коме того, перед участниками встречи выступил Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев. Он рассказал о том, как рационализаторские идеи помогают космонавтам улучшить свой быт на борту Международной космической станции, как космонавты готовятся на Земле к проведению научных экспериментов в космосе и как формируются рационализаторские предложения для будущих миссий космонавтами во время каждого полета.

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В рамках реализации национального проекта «Производительность труда» Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) проводит в 2021 году цикл мероприятий под названием «Марафон рационализаторов», направленный на формирование движения рационализаторов и повышение квалификации сотрудников предприятий — участников национального проекта.

Марафон рационализаторов — проект движения рационализаторов России, реализуемый Агентством развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia) в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Марафон включает в себя визионерские лекции ведущих международных и российских экспертов в сфере повышения производительности труда, открытые интервью с представителями российский компаний, успешно реализующими рационализаторские и инновационные проекты, а также серию образовательных интенсивов и практикумов по внедрению производственных систем, использованию инструментов бережливого производства и решения изобретательских задач.

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