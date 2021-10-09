Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Вызов#Союз МС-1909.10.2021 15:00

Проект «Вызов»: рабочие выходные на борту МКС

Обычно суббота и воскресенье для экипажа Международной космической станции — выходные дни.

Космонавты могут заняться делами на своё усмотрение — почитать книги, смотреть фильмы, отвечать на сообщения подписчиков в социальных сетях или «живые» письма, доставленные на борт Международной космической станции с помощью «космической» почты, пообщаться с родными и близкими, позвонив на Землю, заняться спортом вне рамок обязательных занятий по поддержанию физической формы.

Тем временем экипаж научно-просветительского проекта «Вызов» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко продолжает трудиться — идёт уже четвертый съёмочный день проекта на околоземной орбите.

Вечером, 8 октября 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провел сеанс видеосвязи с экипажем проекта «Вызов», находящимся на борту Международной космической станции. Российские врачи отмечают хорошее состояние здоровья участников космического полёта.

Напомним, космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также участники космического полета — актриса Пересильд и режиссер Шипенко — отправились на МКС на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19» с космодрома Байконур 5 октября 2021 года. Корабль пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции спустя почти 3,5 часа после старта. Возвращение экипажа на Землю ожидается уже в следующее воскресенье.

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