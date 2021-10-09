Source: Russia Federal Space

#Красмаш09.10.2021 16:47

На Красмаше будет модернизировано криогенное производство

На площадке Испытательно-заправочного комплекса Красноярского машиностроительного завода (Красмаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в поселке Подгорном будет модернизирован участок криогенного производства. Об этом решении, принятом в ходе совещания с Госкорпорацией «Роскосмос», сообщил генеральный директор Красмаша Александр Гаврилов на заседании регионального совета КРО СоюзМаш.

Проект предусматривает модификацию двух имеющихся установок для получения азота и медицинского кислорода, строительство третьей, а также двух хранилищ: емкостью 2000 тонн — для азота и 360 тонн — для кислорода. Как пояснил генеральный директор Красмаш и председатель КРО СМР, такая необходимость назрела в ходе третьей волны пандемии, когда на завод легла огромная ответственность по обеспечению медицинским кислородом больниц и госпиталей не только Красноярского края, но и соседних регионов.

«Благодаря поставкам красмашевского кислорода было спасено множество жизней, и страшно представить последствия, не располагай наше предприятие достаточными мощностями, которые составляют 1800 тонн в месяц, — подчеркнул Александр Гаврилов. — Тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, ведь никто не знает, сколько будет продолжаться пандемия, и когда медучреждениям вновь потребуется наша помощь. Более того, растут потребности в азоте у компании „Информационные спутниковые системы“ имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в Роскосмос), который нужен предприятию-партнеру для испытаний производимой продукции. Таким образом, решение о модернизации криогенного производства полностью обосновано«.

Напомним, Красноярский машиностроительный завод выпускает криогенную продукцию с 1962 года, ее высокое качество определено требованиями, предъявляемыми к выпуску ракетно-космической техники. С 2016 года завод имеет бессрочную лицензию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации на осуществление производства кислорода жидкого медицинского как лекарственного средства.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» кислород жидкий медицинский, производимый Красноярским машиностроительным заводом, включен в Государственный реестр лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации, что гарантирует его качество и безопасность для потребителей.

В 2020-2021 годах для борьбы с коронавирусной инфекцией предприятие значительно нарастило объем выпускаемой продукции благодаря вводу в эксплуатацию второй криогенной установки разделения воздуха КЖ-2. В настоящее время завод работает в круглосуточном режиме и ежедневно поставляет 60 тонн медицинского кислорода для учреждений Красноярского края, Иркутской области и Республики Хакассии.

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