Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Комета09.10.2021 22:06

Комета де Вико-Свифта-NEAT

В истории астрономии известны случаи, когда одна и та же комета была несколько раз потерянной, но каждое новое её обнаружение прибавляло к её существующему названию новое имя. Это в полной мере относится к истории наблюдений кометы 54Р/де Вико-Свифта-NEAT. Впервые комета была открыта 23 августа 1844 года итальянским астрономом Франческо де Вико. Тогда комета находилась на расстоянии 30 миллионов км от Земли и 178 миллионов км от Солнца.

Французские астрономы Поль Ложье и Феликс Мове, наблюдавшие комету 9 сентября того же года, указали на существование сходства с кометами, наблюдавшимися ранее. Они рассчитали орбитальный период для неё — 4,9 года. После первого обнаружения комете присвоили имя первооткрывателя-де Вико. Однако в течение пятидесяти лет после 1844 года комета была потеряна.

21 ноября 1894 года она была вновь открыта американским астрономом Эдвардом Свифтом. Как и в 1844 году, комета находилась в созвездии Водолея и была описана как слабый объект с небольшим ядром и коротким тусклым хвостом. Немецкий астроном Адольф Берберих с помощью расчётов предположил, что это комета де Вико 1844 года, и название кометы стало несколько длиннее — комета де Вико-Свифта. После этого комета вновь вошла в список потерянных. Однако абсолютно точно идентичность кометы де Вико 1844 года и кометы Свифта 1894 года была доказана лишь в 1965 году, после расчётов английского астронома Брайана Марсдена, который предположил, что явление кометы в 1965 году будет благоприятным для наблюдений. Прогноз полностью подтвердился, но комета опять потерялась.

И уже в 2002 году группа американских астрономов, работавших в рамках программы Near-Earth Asteroid Tracking — отслеживание околоземных астероидов, объявила об открытии новой кометы, получившей временное обозначение P/2002 T4. Японский астроном К. Мураока определил, что этот объект является уже открытой ранее кометой де Вико — Свифта, и в названии кометы появился ещё один компонент — NEAT.

Так, четырежды открытая комета получила своё современное наименование — 54Р/де Вико-Свифта-NEAT. Будет ли оно окончательным — покажет время.

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