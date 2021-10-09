Source: Russia Federal Space

#Гонец#Форум09.10.2021 05:42

«Гонец» принял участие в форуме «Микроэлектроника»

Спутниковая система «Гонец» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приняла участие в Российском Форуме «Микроэлектроника 2021», которое проходит с 3 по 9 октября 2021 года в Алуште, Республика Крым. Площадка создана для диалога между разработчиками электронной компонентной базы и производителями готовой продукции, содействует развитию отечественной микроэлектроники и прикладных технологий.

Спутниковая система «Гонец» представила на форуме абонентское оборудование спутниковой связи «Гонец», в том числе перспективный малогабаритный спутниковый модем, разработанный ЗАО ГК «Навигатор» совместно со специалистами Спутниковой системы «Гонец.» 4 октября генеральный директор Павел Черенков и генеральный директор ЗАО ГК «Навигатор» Александр Семкин представили перспективный модем и линейку терминалов «Гонец» заместителю министра Минпромторга Василию Шпаку. Презентация была проведена на объединенном стенде двух организаций. Представители руководства Минпромторга высоко оценили выполненную работу и высказали готовность оказывать всяческую поддержку дальнейшего развития линеек отечественного спутникового оборудования.

Разработанный модем будет использоваться в качестве ОЕМ-модуля, что обеспечит его гибкую интеграцию в решения заказчиков, для которых важными являются возможность информационного обмена с удаленными подвижными или стационарныи объектами вне зависимости от их локации. Устройство работает в двухстороннем режиме и обеспечивает связь с использованием каналов отечественной системы подвижной спутниковой связи «Гонец».

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