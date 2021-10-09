Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#Вызов#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1909.10.2021 14:44

«Вызов» принят

Научно-просветительский проект «Вызов» станет знаковым этапом в истории российской космонавтики. Пожалуй, впервые с момента легендарной миссии нашего челнока «Буран» космический полет вызвал резонанс и большой интерес в обществе. Такое внимание поможет сделать важный шаг в популяризации темы освоения космоса, а проведенный эксперимент подтолкнет науку к пониманию того, как сделать космическое пространство более доступным для непрофессионалов.

Официально о проекте «Вызов» было объявлено в сентябре 2020 г. В сообщении говорилось, что Госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White впервые в истории создадут художественный фильм в космосе. Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Принято считать, что проекты такого масштаба по плечу только США с их технологическими и финансовыми возможностями. Тем более, ходили слухи, что посетить орбиту с аналогичной целью собираются известный режиссер Даг Лайман и голливудская звезда Том Круз. Идея явно носилась в воздухе.

Тем временем российские продюсеры оказались расторопнее и предприимчивее своих американских коллег. «Я всегда мечтал если не сам побывать в космосе, то помочь кому-нибудь это сделать, — признался гендиректор Первого канала Константин Эрнст. — И вот однажды раздался звонок Дмитрия Рогозина — и ключ к этой счастливой возможности оказался в положении „на старт“».

Тогда сквозь шум сенсации не все обратили внимание, что «Вызов» не просто кинематографическая история. У проекта есть еще одна, не менее амбициозная, цель.

«Это своеобразный космический эксперимент, — объяснил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — Для нас важным является не только демонстрация героизма и высокого профессионализма космонавтов и специалистов отрасли, обеспечивающих безопасность пилотируемых полетов в космическом пространстве, но и отработка возможности ускоренной подготовки к такому полету и выполнения миссии на МКС специалиста (инженера, врача, астрофизика), в ком может неожиданно возникнуть потребность на борту станции».

В ноябре стало известно, что главную роль в художественном фильме сыграет женщина, которую предполагалось выбрать по результатам конкурса. «Ей предстоит выполнять функции космонавта-исследователя и стать полноценным членом экипажа», — пояснил глава Госкорпорации.

На призыв Первого канала откликнулись сотни отважных девушек, причем не только из киноиндустрии. Им предстояло пройти через двойное сито отбора — по актерскому ремеслу и по медицинским требованиям. Имена победителей сообщили в мае. Исполнительницей главной роли и членом основного экипажа стала актриса Юлия Пересильд, а ее коллега Алёна Мордовина получила назначение в дублеры. Участниками космического полета были также объявлены успешно прошедшие углубленное медицинское обследование известный режиссер Клим Шипенко и опытный оператор Алексей Дудин. Космонавты-испытатели, Герои России Антон Шкаплеров и Олег Артемьев к тому времени уже находились в статусе командиров основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-19».

За прошедшие четыре месяца участники проекта «Вызов» прошли ускоренную подготовку к космическому полету.

Сюжеты, раскрывающие некоторые детали тренировок, можно было увидеть в эфире Первого канала. А в начале осени, ровно за месяц до запуска, стартовал телефильм в формате реалити-шоу «Вызов. Первые в космосе». Благодаря ему зрители смогли проникнуть в самые волнительные моменты отбора на роль главной героини в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке. Пожалуй, впервые непосвященному человеку открылась вся «кухня» трудоемкого и ответственного процесса, с которым имеют дело специалисты ЦПК. Судя по первым сериям, авторам удалось поймать формат, который был бы одинаково интересен и полезен с точки зрения просвещения.

«Мы благодарны Роскосмосу за проделанную работу, — поделился Константин Эрнст в начале сентября. — Мы уверены, что экипаж не подведет и выполнит всю утвержденную программу. Реализация проекта внесет свою лепту в возвращение должной любви, уважения и внимания к российской космонавтике».

И здесь трудно возразить. Просветительская миссия, заложенная в проект, без сомнения, будет способствовать росту интереса к освоению космоса. Конечно, популярности начала космической эры и времени первого полета человека в космос достичь будет нелегко, хотя кто знает…

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