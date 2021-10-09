Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb09.10.2021 11:41

Вывоз РН «Союз-2.1б» с КА OneWeb состоится 11 октября

На космодроме Восточный в Амурской области состоялось заседание Государственной комиссии по проведению летных испытаний средств выведения космических аппаратов о готовности к вывозу на стартовый комплекс и проведению работ по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» в рамках миссии OneWeb № 49.

По результатам докладов члены Госкомиссии приняли решение о вывозе ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb из монтажно-испытательного корпуса и установке в стартовую систему 11 октября 2021 года. Начало работ по транспортировке на стартовый комплекс намечено в 01:00 по московскому времени (07:00 по местному), после чего совместный расчет специалистов Госкорпорации «Роскосмос» начнет работы по графику первого стартового дня. Сегодня и завтра там пройдет активная подготовка к приему ракеты космического назначения.

Запуск 36 новых космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 14 октября 2021 года в 12:40 мск. Это будет шестой полностью коммерческий пуск с российского космодрома Восточный, реализуемый по контрактам Главкосмоса (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem для OneWeb с российского космодрома. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли.

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