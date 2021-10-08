С. Митин провел совещание по нормативной базе, регулирующей генно-инженерную деятельность на территории России

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в рамках работы Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Союза Беларуси и России.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области провел рабочее совещание «Совершенствование нормативно-правовой базы регулирующей генно-инженерную деятельность на территории Российской Федерации».

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В совещании приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, ведущих научных и производственных учреждений, Постоянного Комитета Союзного государства, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

В своем выступлении сенатор Сергей Митин обозначил историю вопроса реализации Программы Союзного государства «Разработка технологий и организация опытного производства высокоэффективных и биологически безопасных лекарственных средств нового поколения и пищевых продуктов на основе лактоферрина человека, получаемого из молока животных-продуцентов» («БелРосТрансген-2»).

По словам Сергея Митина, программа выполнялась в течение пяти лет в 2009 – 2013 гг. В 2015 г. по инициативе Института биологии гена РАН, Национальной академией наук Беларуси неоднократно вносились предложения по проведению дальнейшей работы по продолжению исследований. Подобные обращения поступали и от председателя Совета Министров Республики Беларусь и от парламентариев Союзного Государства. В большинстве своем ответ на инициативу продолжения реализации проекта был, по словам парламентария, один — нецелесообразность разработки данного проекта по причине разночтений законодательной базы в Российской Федерации и Республике Беларусь.

«Необходимо разобраться в сложившейся обстановке и наметить оптимальный путь по решению проблемы использования лактоферрина человека на территории Российской Федерации, созданию юридически обоснованных условий разработки новой программы Союзного государства, базирующейся на результатах ранее выполненных программ», — подчеркнул Сергей Митин.

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