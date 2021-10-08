Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Музей космонавтики08.10.2021 09:40

Состоялся концерт финалистов Шестой Международной творческой лаборатории современных композиторов «Открытый космос»

При поддержке Госкорпорации «Роскосмос» 7 октября 2021 года в Музее космонавтики г. Москвы состоялся концерт финалистов шестой Международной творческой лаборатории современный композиторов «Открытый космос».

Лаборатория «Открытый космос» — это международный конкурс современного музыкального искусства, раскрывающий новые творческие возможности игры на национальных инструментах. Главной темой лаборатории «Открытый космос» традиционно является «космос в искусстве» (космические явления, открытия, технические достижения).

В год 60-летия первого полета человека в космос композиторы во время работы лаборатории черпали вдохновение и представили свои произведения в Музее космонавтики, коллекция которого насчитывает более ста тысяч экспонатов.

Приветствие организаторам и участникам мероприятия направил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Кроме того, финалистов конкурса поздравил Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв.

«Открытый космос» — совместный проект Музея космонавтики и Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Куратор проекта — композитор, музыкальный руководитель Электротеатра «Станиславский» Дмитрий Курляндский. Автор и продюсер проекта — Елена Климова. Художественный руководитель Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной — Дмитрий Дмитриенко. Лаборатория проводится при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

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