Росстат представляет данные о естественном движении населения в августе 2021 года

Source: Russian Federation State Statistics Service

В августе 2021 года зарегистрировано 57 тыс. 525 разводов, 120 тыс. 961 брак, родились 125 тыс. 357 младенцев, умерли 208 тыс. 237 человек.

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19:

COVID-19 как основная причина смерти. В августе 2021 года зафиксировано 38 тыс. 603 случая;

COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в августе – 4 тыс. 977;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В августе 2021 года зафиксировано 1 тыс. 254 таких случая;

COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. В июле зафиксировано 4 тыс. 555 таких случаев.

Росстат продолжает работу по актуализации и уточнению информации, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны. В связи с этим опубликованы уточненные данные по смертности от новой коронавирусной инфекции в июле 2021 года.

Подробная информация о естественном движении населения в августе 2021 года здесь.

MIL OSI