Пётр Бобылев: «Необходимо провести оценку поглощающей способности всех экосистем, в частности болот, ведь они могут внести большой вклад в снижение выбросов парниковых газов в нефтегазовых регионах»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 8 октября. — Пётр Бобылев принял участие в 10-ом юбилейном Югорском промышленно-инвестиционном форуме, посвященном теме «Низкоуглеродная экономика».

«Общемировой тренд на декарбонизацию — это данность, которую нам нужно принять и понять, какие плюсы это даст нефтегазовым добывающим регионам. Россия является стороной Парижского соглашения, поэтому мы нацелены на сдерживание темпов роста температуры на планете, в том числе за счёт развития энергоэффективных технологий в ТЭК, а также увеличения объёмов поглощения парниковых газов как лесным хозяйством, так и другими экосистемами», — рассказал он.

Замминистра подчеркнул, что важно провести всесторонний анализ и оценку поглощающей способности всех экосистем, в частности болот, так как они могут внести значимый вклад в снижение общего объёма нетто-выбросов парниковых газов в нефтегазовых регионах страны. Такой эксперимент как раз запланирован в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

«Необходимо подойти к этому вопросу с научным обоснованием и детальным, счётным анализом. Если в рамках предлагаемого регионом эксперимента такие экосистемы, как болота, действительно поглощают СО2 и накапливают углерод, мы сможем презентовать данные результаты анализа мировому сообществу и работать с нашими партнёрами над принятием этого факта», — пояснил он.

Пётр Бобылев рассказал о планируемом климатическом эксперименте в Сахалинской области, и подчеркнул, что в нём акцент делается на энергоэффективности и энергосбережении в энергетике, промышленности и сфере ЖКХ, а также на увеличении поглощающей способности лесов, а не просто на отказе от использования первичных углеводородов.

«Югра — это другой регион. В отличие от Сахалина, у него совсем другая структура производства и потребления энергоресурсов, другая структура как выбросов парниковых газов, так и возможностей их поглощения, но это и хорошо. Результаты эксперимента могут дать дополнительные импульсы для декарбонизации, а также позволят усилить переговорную позицию Российской Федерации на международной арене», — добавил замминистра.

Пётр Бобылев также подчеркнул, что борьба с изменением климата — это только одна из целей устойчивого развития, о которой говорят все, но при этом часто не уделяется должного внимания другим направлениям ESG, в частности таким как «ликвидация нищеты» и обеспечение недорогой и чистой энергией. По его словам, необходимо обеспечить достижение всех целей устойчивого развития без приоритизации одной в ущерб другим.

«Мы должны находить максимально гармоничные подходы, учитывающие интересы всех семнадцати целей устойчивого развития, и стремиться к их достижению. У меня нет никаких сомнений, что все цели ESG будут реализованы и гармонизированы между собой», — сказал замминистра.

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