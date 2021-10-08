Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Вызов#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1908.10.2021 16:06

Проект «Вызов» на МКС: день 3

В пятницу, 8 октября 2021 года, российские члены экипажа Международной космической станции продолжают выполнять задачи в рамках научно-просветительского проекта «Вызов». Участники космического полета уже третьи сутки находятся на околоземной орбите.

Вместе с этим космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Новицкий проводят плановые работы по перестановке ложементов в транспортных пилотируемых кораблях «Союз МС-19» и «Союз МС-18», а также осуществляют сеансы поддержания физической формы согласно программе полёта 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

«Киноэкипаж» в составе Героя России, космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, участников космического полета — актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправился на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года.

В общей сложности Пересильд и Шипенко должны провести в космосе 12 дней, а возвращение на Землю запланировано на 17 октября вместе с Героем России, космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким.

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