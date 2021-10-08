Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1808.10.2021 19:18

Проверка солнечных батарей грузового корабля «Прогресс МС-18»

На космодроме Байконур продолжается заключительный этап предполетной подготовки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18». Сегодня, 8 октября 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 состоялась плановая операция контрольной засветки солнечных батарей системы бортового электропитания корабля.

При наземной проверке функционирования панелей солнечных батарей специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили штатное развертывание секций фотоэлементов и их облучение мощными светильниками для контроля эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую.

Кроме того, испытатели проверили герметичность гидромагистрали системы водообеспечения «Родник», провели штатную дезинфекцию грузового отсека корабля и приступили к загрузке оборудования и материалов, предназначенных для доставки на борт Международной космической станции (МКС).

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

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