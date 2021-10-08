Президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков отмечает 75-летие

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 8 октября, исполняется 75 лет президенту Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийскому чемпиону в танцах на льду, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру СССР, заслуженный работнику физической культуры Российской Федерации Александру Георгиевичу Горшкову.

В 20-летнем возрасте Александр Горшков начал выступать в паре с Людмилой Пахомовой под руководством тренера Елены Чайковской, которая привела дуэт к их лучшим достижениям на международной арене.

Александр Горшков и Людмила Пахомова стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Это произошло на XII Олимпийских зимних играх 1976 года в Инсбруке (Австрия). Они шесть раз побеждали на чемпионатах мира и Европы. За годы выступлений эта пара обрела поистине всенародную любовь как в нашей стране, так и за её пределами.

В 1977 году Александр Горшков и Людмила Пахомова завершили спортивную карьеру, и до 1992 года Александр Георгиевич проработал тренером по фигурному катанию сборной команды СССР. Затем он возглавил Управление международных связей Олимпийского комитета России. В 2000 году стал вице-президентом Московской региональной федерации фигурного катания на коньках и президентом Регионального благотворительного общественного фонда «Искусство и спорт» имени Людмилы Пахомовой (выдающаяся фигуристка ушла из жизни в 1986 году).

С 2010 года по настоящее время Александр Горшков возглавляет Федерацию фигурного катания на коньках России.

Александр Георгиевич награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта, Дружбы, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта».

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александра Георгиевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе и долгих лет жизни!

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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