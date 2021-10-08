Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Газпром#Амур08.10.2021 21:18

Подписан меморандум о сотрудничестве между РКЦ «Прогресс» и Газпром гелий сервис

В четверг, 7 октября 2021 года, в рамках Х юбилейного Петербургского международного газового форума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Ракетно-космическим центром «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Газпром гелий сервис (входит в структуру ПАО «Газпром»).

От РКЦ «Прогресс» меморандум подписал заместитель генерального директора по развитию Даниил Субботин, от Газпром гелий сервис — генеральный директор Любовь Бриш.

Компании договорились о взаимодействии по проекту строительства в Амурской области комплекса по производству сжиженного природного газа — компонента топлива для перспективной российской многоразовой ракеты-носителя «Амур», разрабатываемой РКЦ «Прогресс».

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