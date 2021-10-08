Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#РУДН08.10.2021 13:39

Открыт набор на программы повышения квалификации по международному космическому праву

Корпоративная Академия Роскосмоса и кафедра международного права юридического института Российского университета дружбы народов (РУДН) объявляют открытый набор на образовательную программу повышения квалификации «Космическое право и политика: международный и национальный аспекты».

Учебная программа предназначена для руководителей, научных сотрудников и менеджеров проектов предприятий ракетно-космической отрасли Российской Федерации, а также слушателей, работающих в смежных отраслях.

Тенденция активизации национальной политики и законодательства по освоению космических ресурсов обуславливает необходимость получения современных знаний о проблемных аспектах в космической деятельности и выработки международного-правового режима в рамках механизмов ООН на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

«Образовательная программа разработана кафедрой международного права РУДН и реализуется совместно с Корпоративной Академией Роскосмоса. Тематика является актуальной в контексте создания на территории Российской Федерации Евразийского космического образовательного центра, аффилированного ООН. Подготовку по ней уже прошли представители организаций ракетно-космической отрасли России и стран СНГ. Отметив устойчивый интерес к актуализации знаний аспектов международно-правовой и научно-технической природы деятельности по исследованию и использованию космического пространства, было принято решение открыть дополнительный набор в текущем году», — прокомментировал Аслан Абашидзе, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права РУДН, заслуженный юрист Российской Федерации, член Международного института космического права.

Обучение по 72-часовой учебной программе стартует 8 ноября 2021 года. За 4 недели занятий слушатели освоят три учебных модуля: основы международного космического права, космическое право и политика государств и право ЕС, прикладная космическая деятельность, и, успешно пройдя итоговую аттестацию, получат удостоверения о повышении квалификации РУДН установленного образца.

Узнать подробнее о программе и зарегистрироваться на обучение можно по ссылке или обратившись в Корпоративную Академию Роскосмоса по электронной почте edu@roscosmos.ru.

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