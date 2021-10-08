Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#OneWeb08.10.2021 15:40

На Восточном завершена сборка РКН Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — Космический центр «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космический центр «Прогресс» — 8 октября 2021 года завершили общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1б / Фрегат / OneWeb в рамках пусковой миссии № 49.

В соответствии с графиком работ состыкованы космическая головная часть (разгонный блок «Фрегат» и 36 космических аппаратов OneWeb под обтекателем) и третья ступень с «пакетом» (первая и вторая ступени) носителя. По окончании стыковки выполнена сборка электрических соединений и смонтированы трубопроводы для термостатирования. Завтра, 9 октября, планируется заседание Госкомиссии о готовности к вывозу ракеты на стартовый комплекс, сейчас она установлена на транспортно-установочный агрегат.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой партией 36 космических аппаратов компании OneWeb запланирован на 14 октября 2021 года и станет шестым коммерческим с космодрома Восточный. Запуск состоится в рамках выполнения контрактов компании «Главкосмос» (дочерняя организация Госкорпорации «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя «Союз-2») и компанией Starsem.

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