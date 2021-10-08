Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1808.10.2021 11:21

На Байконуре собран «пакет» носителя под запуск «Прогресса МС-18»

В соответствии с комплексным графиком проведения работ на космодроме Байконур по программе запуска транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» к российскому сегменту Международной космической станции завершена механическая сборка «пакета» (1 и 2 ступени) ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Все операции выполнены специалистами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос»: Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс». Сборка «пакета» проведена в монтажно-испытательном корпусе площадки № 31 космодрома Байконур. Следующий этап технологических мероприятий — проведение пневмоиспытаний боковых блоков ракеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.

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