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#Центр Хруничева#КБ Салют#Алексей Варочко08.10.2021 17:50

Награждение сотрудников ГКНПЦ имени М.В. Хруничева

В четверг, 7 октября 2021 года, более 30 работников Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») награждены почётными грамотами генерального директора предприятия Алексея Варочко.

Специалисты подразделений Центра Хруничева из Конструкторского бюро «Салют» имени В.М. Мясищева, ракетно-космического завода, головного офиса представлены к награждению согласно приказу «за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, высокие производственные показатели и в связи с Днём машиностроителя».

Награждение приурочено к ещё одному празднику — Дню московской промышленности. Он был учрежден по инициативе Правительства Москвы и Московской городской Думы. В этот день в 2015 году был принят закон «О промышленной политике города Москвы».

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