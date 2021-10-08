Л. Гумерова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор высоко оценила уровень развития двусторонних межпарламентских связей и контактов по линии регионов.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мухаммедом Аль-Джабером.

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Сенатор отметила, что в этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. «Мы очень дорожим проверенными временем традиционно дружественными российско-эмиратскими связями».

Лилия Гумерова подчеркнула, что наши страны связывают отношения стратегического партнерства, которые успешно развиваются в различных областях.

По словам парламентария, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, экономические связи и показатели товарооборота между двумя странами не только не сократились, но и возросли.

Лилия Гумерова высоко оценила уровень развития двусторонних межпарламентских связей. Она также отметила, что при реализации различных проектов в рамках работы межпарламентских организаций обе страны зачастую занимают схожие позиции.

Парламентарий добавила, что укреплению межгосударственных отношений способствуют интенсивные контакты по линии российских регионов. «Мы как палата регионов всегда активно приветствуем такие связи».

Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Лилия Гумерова

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Встреча председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в РФ Мохаммедом Аль-Джабером

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Сенатор, представляющая в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Башкортостан, отметила, что регион поддерживает с ОАЭ экономические и гуманитарные связи и заинтересован в их дальнейшем расширении.

Со своей стороны Мухаммед Аль-Джабер отметил, что Объединенные Арабские Эмираты придают особое значение развитию отношений с Россией по всем направлениям, в том числе, в политической, инвестиционной, торгово-экономической, гуманитарной, культурной и образовательной сферах.

В мероприятии также приняли участие президент общественного объединения «Глобальное женское лидерство» Ханзада Балтаева, исполнительный директор Федеральной национально-культурной автономии башкир России Искаандер Юлдашев.

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